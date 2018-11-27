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27.11.2018 - 02:30 |

VAR'la gelen penaltı kararı

Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının başında VAR devreye girdi.

VAR'la gelen penaltı kararı
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Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının başında VAR devreye girdi. 7. dakikada Göztepe ceza sahasında Titi’nin topuğuna basmasıyla yerde kalan Bajic ve diğer Başakşehirliler hakeme döndü.

Devam kararı çalan hakem Bülent Yıldırım, VAR odasından gelen uyarıyı dinleyip, pozisyonu izledi. Görüntülere bakan Bülent Yıldırım, direkt penaltı noktasına gitti ve Titi’ye sarı kart verdi.

Karşılıklı cezalar

Mücadelede sarı kartlar iki takıma da yaramadı. Göztepe’de Titi, 7. dakikada yaptırdığı penaltı nedeniyle sarı kart görüp cezalı duruma düştü.

Tecrübeli stoper gelecek Antalyaspor deplasmanında yer alamayacak. Başakşehir’de de İrfan Can, Titi’ye 15. dakikada yaptığı faulle sarı kart gördü. İrfan, gelecek hafta Sivasspor maçında oynayamayacak.


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