Vedat Muriç 6 saatte 1 serumla Galatasaray maçında sahaya

Sezonun ikinci yarısında topladığı 28 puanla 5.’lik koltuğuna gözünü diken ve bu doğrultuda en kritik sınavını Galatasaray karşısında verecek olan Çaykur Rizespor’da zorlu maçın hazırlıkları moralli devam ediyor.

Bunun en önemli nedeni ise eksiklerden gelen olumlu haberler... Geçen hafta Ankaragücü deplasmanına götürülmeyen ve tedavi için Fransa’ya giden Aatif’ın döndüğü ve takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu ve zorlu randevuda görev alabileceği ifade edildi.

Tek eksik Nakoulma

Rize’de asıl müjde ise takımın bu sezon gol yükünü çeken Vedat Muriç’ten geldi. Geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle hafta başından bu yana çalışmalara katılamayan başarılı forvet iki gün boyunca 6 saatte bir serum tedavisi gördü. Durumu toparlayan Vedat’ın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Böylece Karadeniz ekibinde Avrupa yolundaki kritik sınav öncesi sakatlığı bulunan Nakoulma dışında herhangi bir eksik kalmadı. (Fanatik)