Vida, Rusları çıldırttı! Bel altı vuruyorlar...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Rusya’nın Hırvatistan karşısında elenmesinin sorumlusu olarak Ruslar Domagoj Vida’nın pozisyonunu gösterdi. Sovsport internet sitesinde “Bu nasıl bir saçmalık? Rusya maçında hakem Vida’yı neden oyundan atmadı?” başlığıyla bir haber yayınlandı.

Haberin temel iddiası maçın Brezilyalı hakemi Sandro Ricci’nin Beşiktaşlı futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kart göstermesi gerektiği olarak dikkat çekti. Vida’nın 100. Dakikadan sonra attığı golün ardından yaşadığı gol sevincinde ilginç gelişmelerin olduğu aktarılarak şu satırlara yer verildi:

“Vida golün ardından formasını çıkardı. Modern futbol kurallarına göre bir oyuncu bu şekilde formayı çıkardığında otomatik olarak sarı kart görür. Hakem Vida’ya yaklaştı, cebinden sarı kartını çıkardı ve bir şeyler yazdı. Ancak kartı başının üzerine kaldırmadı. Bunun yerine Hırvat futbolcuyla el sıkıştı. Birkaç dakika sonra Vida, Rus futbolcuya yaptığı müdahalede aynı zamanda ümit vaat eden bir atağı da kesti ve hakem sarı kart gösterdi.

O an bir çok taraftar ve gazeteci bunun ikinci sarı kart olduğunu, dolasıyısıyla oyuncunun atılacağını ve bunun Rusya takımına bir avantaj sağlayacağını düşünmekten mutluydu. Ancak Vida sahada yerine geri döndü. Hakem buna dikkat etmedi. Hakem ciddi bir hata yaptı. Bu Rusya’nın yarı finale gidememesine yol açabilecek bir hataydı. Vida üstüne bir de penaltı atışlarında bir gol attı”.

‘Şaka mı, provokasyon mu?’

Rus sitesi Cont.ws ise Domagoj Vida’nın geçmişteki vukuatlarını okuyuculara aktaran bir habere imza attı. ‘Sarhoş araba sürme, teknik adamlarla skandallar” gibi ifadeler kullanıldı.

Vida’nın maçın ardından ‘Yaşasın Ukrayna’ şeklinde ifadede bulunduğu hatırlatılan haberde futbolcunun geçmişte bir çok skandal olaya karıştığı savunuldu. Kronolojik sıraya göre bunlara yer verildi. Ayrıca ‘Yaşasın Ukrayna’ sözü ile ilgili Vida’nın sonrasında ‘Sadece şakaydı’ ifadesine atıfta bulunularak “Şaka mı yoksa provokasyon mu?” sorusu yöneltildi.