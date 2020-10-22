(UEFA Avrupa Ligi) Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Villarreal-Sivasspor maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk olacak. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun düdük çalacağı mücadelede Serhiy Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shionchak ve Viktor Matyash düdük çalacak

Süper Lig'e Alanyaspor mağlubiyeti ile başlayan Yiğidolar geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Sivasspor'da gözler şimdilerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Villarreal maçına çevrildi

Villarreal ise Lal Liga'da çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı 11 puan topladı.

VİLLARREAL-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Sergio Asenjo; Jaume Costa, Pau Torres, Raul Albiol, Mario Gaspar; Vicente Iborra; Moi Gomez, Manu Trigueros, Takefusa Kubo, Samuel Chukwueze; Paco Alcacer

Sivasspor: Mamadou Samassa; Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Ziya Erdal; Isaac Cofie, Hakan Arslan; Yasin Öztekin, Fayçal Fajr, Max-Alain Gradel; Mustapha Yatabare