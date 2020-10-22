(UEFA Avrupa Ligi) Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Villarreal-Sivasspor maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Villarreal'e konuk olacak. Grubun favori takımı karşısında Yiğidoların nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu olmaya devam ederken en merak edilen konu başlıkları arasında ise maçın yayın bilgileri geliyor. Peki Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Villarreal-Sivasspor maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk olacak. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun düdük çalacağı mücadelede Serhiy Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shionchak ve Viktor Matyash düdük çalacak
Süper Lig'e Alanyaspor mağlubiyeti ile başlayan Yiğidolar geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Sivasspor'da gözler şimdilerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Villarreal maçına çevrildi
Villarreal ise Lal Liga'da çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı 11 puan topladı.
VİLLARREAL-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Villarreal-Sivasspor maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Sergio Asenjo; Jaume Costa, Pau Torres, Raul Albiol, Mario Gaspar; Vicente Iborra; Moi Gomez, Manu Trigueros, Takefusa Kubo, Samuel Chukwueze; Paco Alcacer
Sivasspor: Mamadou Samassa; Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Ziya Erdal; Isaac Cofie, Hakan Arslan; Yasin Öztekin, Fayçal Fajr, Max-Alain Gradel; Mustapha Yatabare