Vodafone ve Ingame Group oyun pazarında ezberleri bozacak

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 3 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar BAUSuperMassive eSports iş ortaklığı, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası isim sponsorluğu gibi önemli projelere imza atan Vodafone sektördeki dördüncü yılında, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı.





Ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk oyun tarifesini sunacak olan Vodafone FreeZone, yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası da düzenleyecek. Vodafone FreeZone ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğu ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlayacak.



Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı. Toplantıya oyun tutkusuyla tanınan Cleveland Cavaliers ve Milli Takım Oyuncusu Cedi Osman da katıldı.



Engin Aksoy: “Oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz”

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarında yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. Gamer Paketlerimiz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Yaptığımız kampanyalarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Sponsor olarak esporseverler arasındaki farkındalığımız %85 seviyesinde. 2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz. Esporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile oyun dünyasında çok ses getireceğine inandığımız kapsamlı bir iş ortaklığı başlatıyoruz. Ortaklığımız kapsamında gençlere sınırsız oyun deneyimi yaşatmak için Türkiye’nin ilk oyun tarifesini Gamer portföyümüze ekledik. Yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası düzenleyeceğiz. Ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğumuz ortak mimari yapısıyla müşterilerimizin Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlıyoruz. Ortaklığımızın sektörde yeni bir sayfa açacağına inanıyor ve tüm oyunseverlere hayırlı olmasını diliyoruz.”



Burak Gözalan: “Vodafone-InGame işbirliği oyun ve espor sektörlerine önemli katkı sunacak”

Oyun ve esporun Türkiye’de çok hızlı büyüyen bir alan olduğuna dikkat çeken InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan, şöyle konuştu:

“InGame Group olarak, yerli bir şirketler grubu olmanın bize yüklediğini düşündüğümüz sorumlulukla çalışıyoruz. Türkiye’de oyun ve espora en çok yatırım yapan şirketler grubuyuz. Yıl sonuna kadar 10 milyon TL’lik yatırım daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kendimizi her şeyden önce bir ‘oyun’ değil, ‘oyuncu’ şirketi olarak tanımlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz her zaman oyuncularımızın memnuniyetini sağlamak oluyor. Bu nedenle, Zula oyuncularının oyun deneyimlerini daha da yukarı taşımak için sürekli projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda, oyun ve esporun en önemli destekçilerinden biri olan Vodafone ile Vodafone FreeZone markası altında gerçekleşen bu işbirliğimizin, oyun ve espora ilgiyi artıracağına, ayrıca Zulaseverlerin oyun deneyimlerini artırarak sektöre katkı anlamında önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Sınırsız internet imkânı sunan, Türkiye’nin ilk oyun tarifesi ile Zulaseverlerin oyun keyfi daha da artarken, Vodafone Zula turnuvaları ile taraftarların espor heyecanı katlanacak. Mimari altyapıda ortaklaşa yapacağımız yenilikler de mobil oyun deneyimini üst seviyelere taşıyacak. Bu işbirliğinin kazananı ise en başta Zula oyuncuları olacağı için mutluyuz.”



Cedi Osman: “Strateji geliştirme yeteneğime katkısı olan oyunları seviyorum”

Küçüklüğünden beri oyun oynamaya meraklı olduğunu söyleyen Cleveland Cavaliers ve Milli Takım Oyuncusu Cedi Osman ise şunları kaydetti:

“Keyifli zaman geçirmemi sağlayan, beni rahatlatan, strateji geliştirme yeteneğime katkısı olan oyunları oynamayı seviyorum. Rekabet oranı yüksek, temposu hızlı, eşzamanlı strateji oyunlarını tercih ediyorum. Son zamanlarda MMOFPS (devasa çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu) oyunlara da ilgim arttı. Zula’yı da bu şekilde keşfettim. Bir de şu var; ben yurtdışında yaşıyorum. Türkiye’yi özlüyorum. Zula’da Türkiye’den görüntüler var. Bunları görmek, ‘Ya ben burayı gerçekte biliyorum’ demek çok güzel bir his. Türk yapımı bir oyun olması da ayrı bir gurur kaynağı. Diğer yandan, oyunların mobile taşınması, kolay ulaşılabilirlik noktasında önemli avantajlar sağlıyor. İlerleyen zamanlarda Zula Mobile'ın da espor dünyasına katılacak ve bir turnuva yapılacak olması, sektör açısından olumlu bir gelişme.”



Türkiye’nin ilk oyun tarifesi

Vodafone FreeZone, yeni ortaklık kapsamında, gençlere sınırsız oyun deneyimi yaşatmak amacıyla Türkiye’nin ilk oyun tarifesini geliştirdi. Tarifedeki sınırsız oyun uygulamalarına Zula Mobile’ı da ekleyen Vodafone FreeZone, böylece gençlere internetinden yemeyen Twitch, Discord, Zula Mobile gibi birçok oyun uygulaması sunacak. Ücretsiz verdiği oyun parası portföyünü de genişleten Vodafone FreeZone, gençlere Twitch Bit ve Zula Altın’ın yanında Steam Cüzdan ve PubG Mobile UC gibi birçok fayda da sağlayacak. Ayda 59 TL’den sunulacak tarifede, 12 GB mobil internet, 1000 dakika, 250 SMS, sınırsız WhatsApp, yıllık 60 TL’lik E-Pin hediyesi, gençlerin çok kullandığı sosyal medya uygulamalarında geçerli 12 GB ve ilk 1 ay 20 GB hediye internet de sunulacak.



İlk Zula Mobile Turnuvası geliyor

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının bir diğer çıktısı Zula Turnuva Serisi olacak. Bu kapsamda, ilk olarak Temmuz’da Zula PC Turnuvası düzenlenecek. Ardından ilk Zula Mobile Turnuvası da gelecek. Sadece amatör oyuncuların katılabileceği Zula PC Turnuvası’na başvurular espor.zulaoyun.com websitesinden alınacak. Yaklaşık 1.000 kişinin başvurmasının beklendiği turnuvada 128 takım yarışacak. Maçların turnuvaya özel açılan odalarda online oynanacağı turnuva 4 hafta sürecek. Zula PC Turnuvası için toplam 25 bin TL’lik ödül havuzu olacak ve Vodafone müşterilerine özel Vodafone FreeZone Espor Seti hediye edilecek. Maçlar, Vodafone TV’nin yanı sıra Zula Twitch ve YouTube hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşme

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığı, altyapıda da yeni bir dönem başlatacak. Vodafone Geleceğe Hazır Şebeke ile mevcut mobil altyapısını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla oyunculara maksimum hız ve minimum gecikme süreleri sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, InGame Group ile birlikte kurulan ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlanacak. Ayrıca, Zula Mobile bulut servisine taşınarak oyunculara kesintisiz deneyim yaşatılacak.



Türkiye’nin ilk yerli oyunu

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli yapım bir oyun olan Zula, bugün 100’den fazla ülkede 11 dilde 30 milyon esporsever tarafından oynanıyor. Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini sağlıyor. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. İlk olarak PC tarafında geliştirilen Zula, Ocak ayında “Zula Mobile” ile cep telefonlarına da girdi. Henüz açık beta sürümünde olan “Zula Mobile”, kısa sürede sadece Türkiye’de 3 milyondan fazla indirildi. “Zula Mobile” tamamen açıldığında, Türkiye’de 10 milyon indirilmesi bekleniyor.

Milyar dolarlık pazar

Oyun sektörü, dünyada ve Türkiye’de hızla gelişiyor. Araştırmalara göre, dünyada oyun endüstrisi gelirleri 160 milyar dolara, Türkiye'de ise 1 milyar dolara yaklaştı. Halihazırda 30 milyonun üzerinde oyuncunun bulunduğu Türkiye, dünyada 18. sırada yer alıyor. Diğer yandan, espor pazarı da hızlı büyümesini sürdürüyor. Dünyada espor pazarının büyüklüğü 1 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki 3 yılda espor ekonomisinin 5 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Oyunder’e göre, dünya genelinde espor izleyici sayısı 2020 yılında 300 milyona ulaşacak. Türkiye ise 854 milyon dolar gelirle esporda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi'nin lideri konumunda. 4,5 milyonluk espor takipçi kitlesiyle uluslararası alanda iddialı ülkelerden biri olan Türkiye’de 2019 yılında lisanslı kulüp sayısı 85’e yükselirken toplam 22 farklı oyunda 21 etkinlik düzenlendi.