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23.09.2016 - 18:38 | | DHA

Vokrri'den Hırvatlar'ı çıldırtacak sözler! Türkiye...

Kosova Futbol Federasyonu Başkanlığına yeniden Fadil Vokrri seçildi. Vokrri, "Hırvatistan maçından 1 puan almaya çalışacağız. Hırvatistan'dan 1 puan aldığımız takdirde Türkiye Milli Takımı bir hayli rahatlayacak" diye konuştu.

Vokrri'den Hırvatlar'ı çıldırtacak sözler! Türkiye...
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Kosova Futbol Federasyonu'nun bugün yapılan kongresinde Fadil Vokrri yeniden başkanlığa seçildi. Vokrri, başkanlık görevine yeniden getirildiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Hırvatistan ile oynayacakları maça odaklandığını söyledi. Kosova Milli Takımı'nın da yer aldığı I Grubu'nda favori takımların Hırvatistan ve Türkiye olduğunu vurgulayan Fadil Vokrri, "Hırvatistan maçından 1 puan almaya çalışacağız. Hırvatistan'dan 1 puan aldığımız takdirde Türkiye Milli Takımı bir hayli rahatlayacak" diye konuştu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in çalışma sistemini çok iyi bildiğini de belirten Vokrri, "Terim'in ikinci maçta Arda Turan ve çağırmadığı diğer futbolcuları milli takıma davet edeceğinden şüphem yok" dedi.

Fadil Vokrri ayrıca, Kosova Milli Takımı'nın, stadındaki onarım çalışması nedeniyle Hırvatistan maçını Arnavutluk'un İşkodra kentinde oynayacaklarını açıkladı.

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