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19.02.2021 - 09:43 | | AA

Voleybolda haftanın programı!

Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi, 29. hafta maçlarıyla devam edecek

Voleybolda haftanın programı!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 29. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)

16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

13.30 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Öte yandan, Türk Hava Yolları-Karayolları mücadelesi ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

21 Şubat Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor (Arhavi)

14.00 Haliliye Belediyespor-Halkbank (Yenice)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Solhanspor-Tokat Belediye Plevne (Bingöl Karşıyaka)

20.00 Arkas Spor-Altekma (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

22 Şubat Pazartesi:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması ertelendi.

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