Vorskla - Shakhtar Donetsk: 0-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile H Grubu'nda yer alan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, lig maçında konuk olduğu Vorskla'yı 1-0 mağlup ederek en yakın rakibiyle puan farkını 5'e çıkardı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Shakhtar Donetsk'e 3 puanı getiren golü, 54. dakikada Brezilyalı futbolcu Taison kaydetti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 8 haftası geride kalan Ukrayna Premier Ligi'nde 22 puanla liderliğini sürdürdü. Puan cetvelinin ikinci sırasında yer alan Zorya'nın ise 17 puanı bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenen Shakhtar Donetsk, ikinci karşılaşmasında 29 Eylül Perşembe günü evinde Braga'yı ağırlayacak.