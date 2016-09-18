Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Vorskla - Shakhtar Donetsk: 0-1
18.09.2016 - 22:45 | | İSTANBUL (AA)

Vorskla - Shakhtar Donetsk: 0-1

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, lig maçında Vorskla'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Vorskla - Shakhtar Donetsk: 0-1
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile H Grubu'nda yer alan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, lig maçında konuk olduğu Vorskla'yı 1-0 mağlup ederek en yakın rakibiyle puan farkını 5'e çıkardı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Shakhtar Donetsk'e 3 puanı getiren golü, 54. dakikada Brezilyalı futbolcu Taison kaydetti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 8 haftası geride kalan Ukrayna Premier Ligi'nde 22 puanla liderliğini sürdürdü. Puan cetvelinin ikinci sırasında yer alan Zorya'nın ise 17 puanı bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenen Shakhtar Donetsk, ikinci karşılaşmasında 29 Eylül Perşembe günü evinde Braga'yı ağırlayacak.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber