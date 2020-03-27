Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi
27.03.2020 - 14:17 | | İSTANBUL (AA)

VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

VTB Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının olumsuz anlamda ilerleyişi göz önünde bulundurularak lig kurulu tarafından yapılan oylama sonucu sezonun iptaline karar verildiği bildirildi. 

Açıklamada, takımların farklı sayıda maç oynaması ve normal sezonun tamamlanamaması sebebiyle 2019-2020 sezonunda herhangi bir takımın şampiyon olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.

THY Avrupa Ligi'nde de yer alan Rusya ekibi CSKA Moskova, Doğu ve Kuzey Avrupa'dan bazı ülke takımlarının mücadele ettiği VTB Basketbol Ligi'nde 11 sezonda 10 kez şampiyon oldu.

Barcelona, Kobe'yi unutmadı

VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

 

  

Barış Ermiş'in birbirinden eğlenceli 'evde kal' çağrıları...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ezeli rakiplerden Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Ezeli rakiplerden Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin avronun üzerinde yardım

PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin avronun üzerinde yardım

Son dakika | Yusuf Günay: Corona virüs testim pozitif çıktı

Son dakika | Yusuf Günay: Corona virüs testim pozitif çıktı

Trabzonspor değerini yüzde 82 arttırdı

Trabzonspor değerini yüzde 82 arttırdı

Sıradaki Haber