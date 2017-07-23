Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Wall’a rekor ücret
23.07.2017 - 02:30 |

Wall’a rekor ücret

NBA ekiplerinden Washington Wizards’ta forma giyen ABD’li oyuncu John Wall, takımıyla 170 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme yeniledi.

Wall’a rekor ücret
ABONE OL

NBA ekiplerinden Washington Wizards’ta forma giyen ABD’li oyuncu John Wall, takımıyla 170 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme yeniledi.

ABD’li oyun kurucu da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Wizards ile sözleşme yeniledim. Washington DC’de olmayı, takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve bu organizasyonu seviyorum” dedi. Dört kez Doğu Konferansı All-Star’ına seçilen Wall, bu sezon Harden ve Curry’nin ardından yüksek ücret karşılığı sözleşme yenileyen üçüncü isim oldu.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber