Wall’a rekor ücret

NBA ekiplerinden Washington Wizards’ta forma giyen ABD’li oyuncu John Wall, takımıyla 170 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme yeniledi.

ABD’li oyun kurucu da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Wizards ile sözleşme yeniledim. Washington DC’de olmayı, takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve bu organizasyonu seviyorum” dedi. Dört kez Doğu Konferansı All-Star’ına seçilen Wall, bu sezon Harden ve Curry’nin ardından yüksek ücret karşılığı sözleşme yenileyen üçüncü isim oldu.