Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri West Ham United, Lingard'ı kiraladı
30.01.2021 - 12:02 | | AA

West Ham United, Lingard'ı kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Manchester United'da forma giyen Jesse Lingard'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

West Ham United, Lingard'ı kiraladı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak West Ham United forması giyeceği belirtildi.

Bu sezon Manchester United'da sadece bir Federasyon Kupası ve iki Lig Kupası maçında görev alabilen Lingard, West Ham United'da daha fazla maça çıkarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak İngiltere Milli Takımı'nın kadrosuna girebilmeyi amaçlıyor.

İngiltere Milli Takımı'nda 24 maçta 4 gole imza atan Lingard, 6 sezondur formasını giydiği Manchester United'da ise 210 karşılaşmada 33 kez ağları sarstı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası transferi açıkladı: Mostafa'dan sonra o da geliyor...

West Ham United, Lingardı kiraladı

    Transfer | Hulk resmen Atletico Mineiro'da | İşte imzayı attığı anlar
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivasspor'da Mendoza sesleri...
      Sivasspor'da Mendoza sesleri...
    2. Futbol topuna kadın eli değdi
      Futbol topuna kadın eli değdi
    3. Ümit Karan'dan çifte transfer!
      Ümit Karan'dan çifte transfer!
    4. Umut Bulut, 500. maçına çıktı
      Umut Bulut, 500. maçına çıktı
    5. Lingard'ın yeni adresi belli oldu
      Lingard'ın yeni adresi belli oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı

    Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı

    Adana Demirspor'un yeni forveti Rangel iddialı

    Adana Demirspor'un yeni forveti Rangel iddialı

    Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyirci alınacak

    Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyirci alınacak

    Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı

    Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet