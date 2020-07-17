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17.07.2020 - 22:00 |

West Ham United - Watford: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, evinde Watford'u ağırladı. Mücadeleyi West Ham 3-1 kazanıdı.

West Ham United - Watford: 3-1
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İngiltere Premier Lig'in  37. haftasında West Ham United, evinde Watford ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı West Ham 3-1 kazandı.

West Ham'ın gollerini 6. dakikada Michail Antonio, 10. dakikada Tomas Soucek 36. dakikada Rice kaydetti. Watford'un tek golünü 49. dakikada Troy Deeney attı.

West Ham bu sonuçla puanını 37 yaptı ve küme düşme potasından uzaklaşarak 15. sırada yer aldı. Watford ise 34 puanla 17. sırada kaldı.

İLK 11'LER

West Ham'ın 11'i: Fabianski, Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell, Rice, Soucek, Noble, Fornals, Bowen, Antonio

Watford'un 11'i: Foster, Femenia, Kabasele, Dawson, Masina, Cleverley, Hughes, Doucoure, Sarr, Welbeck, Deeney.

West Ham United - Watford: 3-1

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