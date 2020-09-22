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22.09.2020 - 23:50 |

West Ham United'ta David Moyes koronavirüse yakalandı

West Ham United kulübü, resmi sitesi üzerinden teknik direktör David Moyes ile birlikte Issa Diop ve Josh Cullen'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

West Ham United'ta David Moyes koronavirüse yakalandı
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Londra ekibi Lig Kupası'nda bu akşam Hull City ile karşılaşıyor ve bu üç isim maç öncesi stadyumdan ayrıldı.

West Ham United kulübü, resmi sitesi üzerinden teknik direktör David Moyes ile birlikte Issa Diop ve Josh Cullen'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı. Londra ekibi Lig Kupası'nda bu akşam Hull City ile karşılaşıyor ve bu üç isim maç öncesi stadyumdan ayrıldı. Takım başında Moyes'in yardımcısıAlan Irvine yer alıyor.

West Ham Unitedta David Moyes koronavirüse yakalandı

 

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