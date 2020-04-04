Wimbledon'ı 'pandemi' maddesi kurtardı!

Küresel salgın coronavirüs nedeniyle, iptal edilen dev spor organizasyonları ve kulüpler ekonomik zarar ederken, tenisin en köklü turnuvası Wimbledon ise 2020’nin en karlısı çıktı!... Maddi boyutlarıyla adeta bir sektör haline gelmiş; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Avrupa Futbol Şampiyonası, NBA (Amerika Basketbol Ligi) ve UEFA Şampiyonlar Ligi dev organizasyonlar, koronavirüsün karşısına yenik düştü!. Sadece düşmekle kalmadı hem iptaller hem de belirsizlikler adeta maddi yönden bu tür kritik turnuvaların adeta belini büktü.

Fransa Açık oynansa da zarar edecek

Tabii ki aynısı tenis sezonuna da yansıdı. Fransa Açık hemen önlemini alıp, takvimini eylül ayına taşıdı ancak yine de zarar etmekten kurtulamadı. Bu arada Toprak kortun grand slam’nin 230 milyon Pound (1 milyar 900 bin TL) zarar edeceği belirtildi.

SARS salgını yetkilileri uyandırmış!

Fransa Açık’ın ardından çim kortta yapılan tek grand slam olan Wimbledon iptal edildi. Bu iptal kararı özellikle de rekor kırmak isteyen Roger Federer ve Serena Williams gibi yaşı ilerlemiş sporcuları da üzdü. Lakin bu karar perde arkasında bilinmeyen bir gerçeği de ortaya çıkardı. Wimbledon yetkilileri (The All England Club) öngörü yapmış ve 2003’teki Sars salgını nedeniyle sigorta poliçelerine ‘Pandemi’ maddesini eklenmişti.

Kraliçe’nin vefatı da poliçeye eklenmiş

İşte bu madde, herkesin ekonomik buhran yaşadığı süreçte, Dünya Savaşları dışında ilk kez iptal edilen Wimbledon’a rahat bir nefes aldırdı. Çünkü poliçeye eklenen bu maddeyle sigorta şirketi Wimbledon’a yaklaşık 250 milyon Pound (2 milyar TL) ödeyecek. 2018’deki rakamlara bakıldığında Wimbledon’ın cirosu 254,8 milyon Pound’u bulmuştu. Yani Wimbledon bilet ve yayın gelirlerini de kurtarmış olacak. Öte yandan poliçede kraliçenin ölümünden ulusal yasa kadar birçok madde de yer alıyor.

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