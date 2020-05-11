Wolfsburg'dan Tolga Ciğerci açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci'nin Wolfsburg ile anlaştığı yönündeki iddialara Alman kulübünden yanıt geldi.

Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, Tolga Ciğerci ile birlikte Max Kruse'nin transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Schmadtke, haberleri basından gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi. Alman basınına konuşan Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, "Haberleri ben de okudum. Vay canına gerçekten! Tüm bu iddialar nerden geliyor anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci'nin, hatırlanacağı üzere yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak baktığı iddia edilmişti. DHA'nın haberinde gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

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