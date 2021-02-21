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21.02.2021 - 18:13 | | Selçuk AKBAŞ / BODRUM (DHA)

Yalıkavakspor Avrupa'da yarı finalde: 28-25

Hentbol EHF Kupası çeyrek final maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'yı evinde 28-25 yenen Yalıkavakspor, Avrupa'da ilk kez yarı finale yükseldi.

Yalıkavakspor Avrupa'da yarı finalde: 28-25
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Hentbol EHF Kupası çeyrek final maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'yı evinde 28-25 yenen Yalıkavakspor, Avrupa'da ilk kez yarı finale yükseldi.

İki takım arasında 14 Şubat'ta deplasmanda oynaması gereken ilk maç Gran Canaria'daki koronavirüs vakaları nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu  (EHF) tarafından iptal edilirken, Yalıkavakspor evindeki mücadelede hata yapmadı. 

Bodrum ekibi, EHF tarafından tek maç üzerinden oynanması kararlaştırılan çeyrek final eşleşmesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda ilk yarısını 16-12 önde tamamladığı mücadeleyi 28-25 kazanarak yarı finalist oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında son 4 takım arasına kalan Yalıkavakspor, yarı finalde Hırvatistan'ın Zagreb takımıyla eşleşti. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Yalıkavaksporlu kızlar kupada daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor'u elemişti.

Yalıkavakspor Avrupada yarı finalde: 28-25

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