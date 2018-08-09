Yardımcı: Türk futbolu gerçeklerle yüzleşiyor

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunun duvara toslamak üzere olduğunun altını çizdi. Yardımcı açıklamasında, Türkiye’deki kulüplerin artık düzenli bir sistem kurmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye’de artık üretken futbol yapmanın gerektiğini belirten Yardımcı, yeni futbolcu, teknik kadro ve yönetici üretmek gerektiğini ifade etti.

Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Türk futbolunun durumu belli. Basında medyada konuşulanlar ortada. Artık yavaş yavaş gerçeklerle yüzleşmeye başladı Türk futbolu. Fazla söze gerek yok. Türk futbolu duvara toslamak üzere. Bir manevra kabiliyeti var. Bir kurtarma yolu vardır. Bana göre artık kulüpler kendi için de kendi bünyesinde sistemini düzenini kurmalı. Bu sistem başta finansal fair play noktasında çok dikkatli olmak ve iyi yönetmek zorundayız. Türk futbolu artık tükete tükete futbolu tüketti. Bitmez üzere artık. Şimdi artık yavaş yavaş üreten futbol yaratmalıyız. Yani futbolcu üreteceğiz, teknik kadro üreteceğiz, sportif danışman üreteceğiz, yönetici üreteceğiz, futbolcu üreteceğiz. Bunu Türk futbolu için yapmak zorundayız. Avrupa’da bu yapılabiliyor. Biz nende yapmayalım. Kaldı ki başka bir çaremizde yok."

"Çaykur Rizespor her alanda değişim ve dönüşüm yaşadı"

Bu sezon Çaykur Rizespor’un her alanda değişim ve dönüşüm yaşadığının altını çizen Yardımcı, "Scout ekibinden transfer komitesine kadar birçok anlamda yenilikler oldu. Transfer Rize’de yapıldı. Transfer ve scout komitesine çok teşekkür ediyorum. Tatil bile yapmadılar. Bu teşekkürü hak ettiler. Özverileri çok yüksek. İnşallah karşılığını da alacağız. 30 gün içerisinde bana göre çakı gibi bir takım ortaya çıkacaktır. Fazlada abartmadan. Ne kendimizi yüksekler de görelim ne de kendimizi eksik görelim. Transfer de akıllı ve düşünceli hareket ediyoruz. Türk futbolunda bu sene yürüttüğümüz transfer politikasıyla bu yıl başarılı bir şekilde maddi olarak bu işi yürütebiliriz. Manevi açıdan ise Başkan, Teknik ekip, futbolcular Rize’de ki toplum dinamitleri vesaire yani Rize’yi heyecanlı gördüm. Bu heyecanı sürdürmemiz gerek. Birlikteliği artırarak sürdürmeliyiz" dedi.

"Transferde biraz geç kaldık"

Yapılan transferlerde geç kaldıklarını ifade eden Başkan Yardımcı, 48 saatlik dilim içerisinde 9 numara bir transferi açıklayacaklarını belirtti. Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Transfer de bir gerçek var. Yeterine yakın transfer yaptık ama biraz geç kaldık. Özeleştiri de yapmak lazım. 15 gün kadar geç oldu transferlerimiz. Keşke bugün ki duruma 15 gün ya da 3 hafta önce gelseydik. Daha hazır ve iyi olabilirdi. Ama onu da artık İbrahim hoca ve ekibine bırakalım oda sıkı çalışarak bu açığı kapatacaktır. Zaten sıkı ve özverili çalışan bir arkadaşımız ona da inanıyorum. Bizim 48 saat içerisin de netleşecek bir 9 numara transferimiz olacak. Her an gerçekleşebilir ama bir 48 saat dilimi koydum. Transferi erken bitirmek para demektir. Transfer çok para harcamak demektir. Ben inanıyorum ki ay sonunda piyasa da düşecek aynı zaman da çok futbolcu da dışarıda kalacaktır. O nedenle taraftarımızdan isteğim biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum. Panik yapmaya gerek yok panik yaparsak yanlış yaparız."