Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüreş Haberleri Yasemin Adar, gümüş madalya kazandı!
13.02.2020 - 22:32 | | AA

Yasemin Adar, gümüş madalya kazandı!

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Yasemin Adar, gümüş madalya kazandı.

Yasemin Adar, gümüş madalya kazandı!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde mindere çıkan Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'ya 4-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi. 

Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina ile karşılaştığı kadınlar 76 kilo finalini, 4-3 kaybetti. 

Daha önce 4 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin, bu sefer gümüş madalyayla yetindi.

Yasemin Adar, gümüş madalya kazandı

Kylian Mbappe'den Nefis Hareketler

    Tamer Tuna: “Finale çıkmak istiyoruz”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hüseyin Çimşir'den Fenerbahçe açıklaması!

    Hüseyin Çimşir'den Fenerbahçe açıklaması!

    Şampiyon Devrim Akarsu, ünlü futbolcuları çalıştırıyor!

    Şampiyon Devrim Akarsu, ünlü futbolcuları çalıştırıyor!

    Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nda patenciler koşuculara eşlik edecek

    Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nda patenciler koşuculara eşlik edecek

    Sivasspor Antalyaspor: 1-1

    Sivasspor Antalyaspor: 1-1

    Sıradaki Haber