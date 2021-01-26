Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak
26.01.2021 - 17:34 | | AA

Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak
ABONE OL

Tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden ve Suudi Arabistan kulüplerinden kendisine transfer teklifleri geldiğini anlatan Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"Ben hedefi olmayan bir takıma gitmek istemedim ve Samsunspor da hedefleri olan bir takım. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın beni istemesi ile mutlu oldum. Samsunspor'da olmak heyecan verici. İlk maçıma da Altay karşısında çıktım. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz. İlk maçım olması nedeniyle biraz da heyecanlıydım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ve bir maçla performansımız değerlendirilemez. Sonuçta daha 16 maçımız var. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Yasin Öztekin, Samsunspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e taşımak istediklerini vurgulayarak, "Tüm oyuncular olarak tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak. Tabii ki bunu yapabilmemiz için takımın benden beklentileri var. Ben de goller atarak beklentilere cevap vermek istiyorum." diye konuştu.

Yeni transfer Gökhan Karadeniz de Samsunspor'la ilk maçına Altay karşısında çıktığına işaret ederek, "Takımımla ilk maçıma çıktım. Altay ligde şampiyonluk yolunda rakibimiz olan bir takımdı ve zor da olsa mağlup etmeyi başardık. Şimdi önümüzde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı var, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Edin Visca bombası! Fenerbahçe derken...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de 5 ayrılık 2 transfer! Ali Koç açıklamıştı...

Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunsporu layık olduğu lige çıkarmak

Andros Townsend'in Manchester City'e attığı muhteşem gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ertuğrul Sağlam transferi açıkladı!
    Ertuğrul Sağlam transferi açıkladı!
  2. CSU Sibiu-Balkan Basket: 88-75
    CSU Sibiu-Balkan Basket: 88-75
  3. Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
    Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
  4. Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
    Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
  5. Adanaspor'da ayrılık
    Adanaspor'da ayrılık



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak

Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak

Yukatel Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

Yukatel Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı

Son Dakika | Onyekuru'nun lisansı çıkarıldı

Son Dakika | Onyekuru'nun lisansı çıkarıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet