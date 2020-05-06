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06.05.2020 - 07:00 |

Yayın bilmecesi! D-Smart hazır...

Türk futbolunun yayıncı kuruluşu Digiturk, mart ve nisan ayı taksitlerini Türkiye Futbol Federasyonu’na ödemeyince, kulüpler mali anlamda büyük sıkıntıya düştü.

Yayın bilmecesi! D-Smart hazır...
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Yayıncı kuruluşun, Türkiye pazarından çekilmeyi bile düşündüğü iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Çekildikleri yolunda bize gelen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen hazırlıklıyız” dedi.

D-Smart hazır
Özdemir, “Böyle bir şey olursa yönetim olarak toplanır, kulüplerle bir araya gelir, çözümü buluruz” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin en büyük yayın platformlarından D-Smart’ın da futbol naklen yayınına hazır olduğu ifade edildi.

Milyonlarca üyesi bulunan kuruluşun, olası bir naklen yayın ihalesine gidilmesi durumunda devreye gireceği belirtildi. D-Smart yetkilileri, teknik altyapının tamam olduğunu dile getirdi.

Yayın bilmecesi D-Smart hazır...

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