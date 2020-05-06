Yayın bilmecesi! D-Smart hazır...

Başvuru yok ama...

Yayıncı kuruluşun, Türkiye pazarından çekilmeyi bile düşündüğü iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Çekildikleri yolunda bize gelen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen hazırlıklıyız” dedi.

D-Smart hazır

Özdemir, “Böyle bir şey olursa yönetim olarak toplanır, kulüplerle bir araya gelir, çözümü buluruz” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin en büyük yayın platformlarından D-Smart’ın da futbol naklen yayınına hazır olduğu ifade edildi.

Milyonlarca üyesi bulunan kuruluşun, olası bir naklen yayın ihalesine gidilmesi durumunda devreye gireceği belirtildi. D-Smart yetkilileri, teknik altyapının tamam olduğunu dile getirdi.