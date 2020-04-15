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15.04.2020 - 10:40 |

Yayıncı kuruluştan açıklama: Kulüpler Birliği...

Kulüpleri Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa yaptığı çağrıyla ilgili Digitürk'ten bir açıklama geldi. Yayıncı kuruluş 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takviminin belli olacağını açıkladı.

Yayıncı kuruluştan açıklama: Kulüpler Birliği...

İşte yapılan açıklama:

Kulüpler Birliği'nin bu zorlu dönemde taraftarlara ve Türk futbol ekosisteminin tüm paydaşlarına yönelik dayanışma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu bağlamda Digiturk, dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk’ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır.

Abonelerimizle olan dayanışmanın bir göstergesi olarak, özellikle Süper Lig karşılaşmalarına ara verilmesi nedeniyle ortaya çıkan operasyonel zorluklara rağmen Digiturk; spor ve eğlence kanallarının yayınlarına devam etmesini sağlamak için büyük çaba harcamaktadır. Bu süreçte abonelerini öncelikleri arasında birinci sıraya koyarak onlara, spor paketi üyeliğini dondurma hakkı, daha fazla eğlence içeriğine ve beIN CONNECT’e ücretsiz erişim gibi çok çeşitli imkanlar sunmuştur.

Digiturk'ün naklen yayın lisans sözleşmesine ilişkin unsurları kulüplerle veya Kulüpler Birliği ile doğrudan görüşmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla beraber, ödemelerin oynanmış olan karşılaşmalara göre yapılması da Digiturk ile TFF arasında görüşülmüş bir konudur. 

Medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Digiturk, tüm sorularını yanıtlamak üzere Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yayıncı kuruluştan açıklama: Kulüpler Birliği...

 

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