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29.07.2020 - 20:13 |

Yeni Malatyaspor Basın sözcüsü Hakkı Çelikel: "Adil olan buydu"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Basın sözcüsü Hakkı Çelikel: "Adil olan buydu"
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BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili "TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ederiz. Bizce adil olan buydu." dedi. 

Çelikel, yaptığı açıklamada, camia olarak sevinçli olduklarını söyledi. 

Yerinde bir karar alındığını anlatan Çelikel, şunları kaydetti: 

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ederiz. Bizce adil olan buydu. Tüm futbol kulüpleri bu pandemi sürecinde lige verilen aradan ve mali sıkıntılardan dolayı çok sıkıntıya girdi. Bu alınan karar, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Artık bu saatten sonra önümüze bakacağız. Yapmış olduğumuz hataları tekrarlamadan Süper Lig'de eski Malatyaspor günlerini, o ruhu getirmeye çalışacağız."

Yeni Malatyaspor Basın sözcüsü Hakkı Çelikel: Adil olan buydu

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