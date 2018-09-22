Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sezon ligde henüz resmi maç kazanamayan Karadeniz ekibi, Malatyaspor karşısında da istediğini alamadı.

Ev sahibi ekip, Aleksic'in 43'te attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı. Rizespor böylece 3 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise 10 puana yükseldi.

Rizespor'da Fink 61. dakikada rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Samudio'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Robin Yalçın'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

11'inci dakikada Eren'in pası ile ceza sahasının içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada Eren'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Guilherme, son çizgiye indikten sonra pasını altı pas içerisinde bulunan Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in dokunuşu Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada Samudio'nun indirdiği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Vedat Muriqi'nin çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Aleksic'in çektiği şut farklı şekilde üstten oyun alanının dışına çıktı.

61'inci dakikada sağ kanatta Aleksic'e sert müdahalede bulunan Matic Fink'in müdahalesini yakından gören 4'üncü hakem Hakan Ceylan, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nu uyararak pozisyonun kırmızı kart olduğunu söyledi. Hakem Öğretmenoğlu, Fink'i yanına çağırarak oyundan ihraç etti.

77'nci dakikada Fernando Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

82'nci dakikada Seth'in yerden ortası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

90+2'nci dakikada sol kanattan ceza sahası içinde Pereira'nın pasıyla topla buluşan adem kaleci Gökan ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda topu kaleci Gökhan uzaklaştırdı.

Karşılaşma Yeni Malayaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç- (xxx), Guilherme (xxx), Murat Yıldırım (xxx), Adem (xxx), Eren (xx) (Dk.57 Boutaib xx), Sadık (xxx), Seth (xxx), Donald (xxx), Aleksic (xxx) (Dk.65 Pereira xx), Erkan (xx) (Dk.76 İssam), Mina (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- (xx), Robin (x), Jaroslaw (x), Fernando (x) (Dk.68 Mehmet x), Jakub (x), Marwane (x), Segovia (x) (Dk.82 Gladky), Matic (xx), Aminu (xx) (Dk.58 Süleyman xx), Orhan (xxx), Vedat (xx)

GOLLER: Dk.44 Aleksic (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.61 Fink (Rizespor)

SARI KARTLAR: Aleksic, Guılherme (Yeni Malatyaspor)- Marwane, Orhan, Jakub (Rizespor)

Yeni Malatyaspor ve Rizespor yöneticileri bir araya geldi

Evkur Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor yöneticileri karşılaşma öncesine bir araya geldi.

Yeni dönemde futbolun güzelliklerini, dostluklarını öne çıkarmalarının lazım olduğunu kayededen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Artık Türkiye'de futbol şiddeti kaldırmıyor. Şiddetten beslene beslenen Türk futbolu bu hale geldi. Bu tür dostlukların Anadolu şehirlerinde daha da öne çıkması, biraz da İstanbul'a doğru hatırlatması, İstanbul takımlarından da bayağı bir düzelme var. Şiddete karşı bu sene bayağı bir örnek davranışlar sergileniyor. Ben şahsen eski bir duayen olarak bu meslekte, bu kulüpçülükte, bu seneki gidişatta dostluğun öne çıkmasından çok mutluyum. Dolayısıyla Malatyaspor-Rizespor çok eskiden dayanan, babamın zamanından gelme. Bizim un fabrikamız vardı Rize'de. Malatyaspor kafilesi Rize'ye geldiğinde otobüsü bizim un fabrikasına çekmişti. Rahmetli Nihat Tecdelioğlu vardı, çok eskilerden. Dediğim 40 seneyi geçti. Dolayısıyla eski bir dostluğumuz var. Bu kadim dostluğun, Anadolu dostluğunun devamı dileğinle başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu günkü maçın önce dostluk çerçevesinde, sakatlık olmadan, vukuat olmadan bitmesi, hak eden kazansın. Biz futbolun dostluk yüzünün öne çıkmasından yanayız. Her iki takıma başarılar" diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise maçta dostluğun kazanmasını temenni ederek, "Bu kahvaltı; birliğin, beraberliğin ve dostluğun bir belirtisi. Biz burada Malatya'da gelen bütün kulüplerimize gerek kahvaltı, gerek öğlen yemeğiyle beraber bir araya geliyoruz ve bu dostluğumuzu pekiştirmeye çalışıyoruz. Bunu tabi bütün kulüplerimizin bu şekil yapması ve bir futbol ailesi olarak bunlar önemli şeyler. İnşallah bundan sonrada hep beraber birlikte hem illerimize faydalı olamaya çalışacağız, hem de Türk futboluna dostluğu birliği beraberliği bu vesileyle katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'ya kayısı hediye etti.



