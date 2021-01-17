Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 4-1

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla devam etti. İlk yarıda penaltı kazanan Çaykur Rizespor, Skoda'nın vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda hızlı başlayan Yeni Malatyaspor 46. dakikada Kubilay'ın attığı golle skoru eşitledi. Bu golden tam 4 dakika sonra Kubilay bir kez daha sahneye çıkarak attığı şık golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Golden sonra oyuna ağırlığını koyan Yeni Malatyaspor, 61'de Umut Bulut ve 74'te Mustafa'nın golleriyle farkı açtı.

İlerleyen dakikalarda iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İŞTE İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallece, Semih, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Fofana, Umut Bulut

Çaykur Rizespor: Tarık, Michalak, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Abdullah, Onur Bulut, Fernando, Skoda