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10.03.2020 - 09:59 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor

Süper Lig’de geçen sezonlara göre kötü sezon geçiren Yeni Malatyaspor 9 maçlık galibiyet özlemine Trabzonspor karşısında son vermek istiyor.

Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile berabere kalan Yeni Malatyaspor'da 2020 yılının ilk puanı alınırken, galibiyet özlemi ise henüz dinmedi.
Oynadığı son 15 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 9 puan toplayabildi. Kemal Özdeş’ten bayrağı devralan Hikmet Karaman ile ilk maçında puanla tanışan Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında topladığı 24 puanın üzerine sadece 1 puan koyabilen sarı kırmızılılar, önünde bulunan Trabzonspor müsabakasını kazanarak hızla alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

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