Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Malatya'da açıldı. Yeni Malatyaspor kendi evinde Göztepe ile yenişemedi: 1-1.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 19. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. 30'da penaltıdan yeni transfer Adem Büyük skora denge getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca taraflar 1'er puanı paylaştı.

Sezonun ilk haftasında Malatya temsilcisi Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olmuştu. Geçen hafta Denizlispor'u 5-1'lik skorla deviren İzmir ekibi böylece puanını 4'e yükseltirken, Malatyaspor da ilk puanını aldı.