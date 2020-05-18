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18.05.2020 - 10:17 | | İHA

Yeni Malatyaspor'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya destek

Yeni Malatyaspor, dünya genelinde devam eden korona virüs sürecinde ortaya koyduğu etkili yönetim anlayışıyla herkesin taktirini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kendi sloganıyla destek verdi.

Yeni Malatyaspor'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya destek
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Korona virüs sürecinde verdiği etkili mücadeleyle dünyada bir çok ülke tarafından örnek ülke gösterilen Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Eskisi kadar yakın olamayız' sözüyle adeta yeni dönemin nasıl olacağını ortaya koymuştu. Yeni Malatyaspor Kulübü, Bakan Koca'nın bu sözüne antrenman esnasında çekilen bir fotoğraf karesiyle destek verdi.

Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı futbolcusu Karim Hafez ile Faslı futbolcusu Issam Chebake koşu esnasında sosyal mesafe kurallarını dikkate aldıklarını ilginç bir kareyle gösterdi.

İkilinin mesafeye dikkat çektikleri fotoğraf karesi kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılarak, "Eskisi kadar yakın olamayız" notunu ekledi.

Yeni Malatyaspordan Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaya destek

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