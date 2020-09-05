Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Yıldız oyuncu Lennon'un sözleşme detayı belli oldu
05.09.2020 - 16:39 | | AA

Yıldız oyuncu Lennon'un sözleşme detayı belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 bin euro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 bin euro bonus ödemesi yapacak.

ABONE OL

Hes kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Lennon'un anlaşma şartları belli oldu.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon'a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 bin euro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 bin euro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den tarihe geçecek jest! Forma...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ezeli rakibe dev çalım! Yıldız oyuncuyu Fenerbahçe kaptı...

 

Yıldız oyuncu Lennonun sözleşme detayı belli oldu

 

 

 

Konyaspor'dan anlamlı forma tanıtımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yıldız oyuncu Lennon'un sözleşme detayı belli oldu
    Yıldız oyuncu Lennon'un sözleşme detayı belli oldu
  2. Pemra Özgen, wild card ile İstanbul'da korta çıkacak
    Pemra Özgen, wild card ile İstanbul'da korta çıkacak
  3. Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  4. Antalyaspor'da ameliyat olan Drole 2 ay yok
    Antalyaspor'da ameliyat olan Drole 2 ay yok
  5. Yaya Toure'nin alem girişimi olay oldu! Maç öncesinde...
    Yaya Toure'nin alem girişimi olay oldu! Maç öncesinde...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edwin van der Sar'dan Manchester United taraftarlarına mektup

Edwin van der Sar'dan Manchester United taraftarlarına mektup

Eskişehirspor'da 'Ediz Bahtiyaroğlu özlemi

Eskişehirspor'da 'Ediz Bahtiyaroğlu özlemi

Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak

Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak

Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Sıradaki Haber