Yıldız oyuncu Lennon'un sözleşme detayı belli oldu

Hes kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Lennon'un anlaşma şartları belli oldu.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon'a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 bin euro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 bin euro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.