Yılmaz Vural Skorer'in sorularını yanıtladı!

Renkli kişiliğiyle ve medyatik kimliğiyle futbolseverlerin gönlünde taht kuran Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural Skorer'in dün akşamki konuğu oldu. Deneyimli teknik adam, sorulara samimi cevaplar verdi.

İşte Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Akhisar'da vaka görülmedi. Kulübün geleceği ile ilgili sohbet yapıyoruz. Boş durmuyoruz. Fiziksel kalite ile ilgili kaybolmamalı. Kuvvet dediğiniz olayda düşüş başlıyor.

- Bize gelen duyumlara göre inşallah her şey akışında Haziran'ın başında oynanacak gibi. FIFA da açıklama yaptı. Sözleşmeler ligler bitene kadar devam ediyor. Günler verildi. Almanya'da gruplar halinde çalışmalar başlamış. Tüm takımlar bir anda başladı. Sosyal mesafe korunarak pas çalışması, şut çalışması yapılıyor.

'Abdullah Avcı telefonla aradı'

- Sağlık Bakanı açıkladı. Her gün 70 kişi vefat ediyor. Daha bir düşüş yok. İleriye dönük tedbirler alınıyor. Bir soru işareti var. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır. Halkımız çok şükür, çoğu evde oturuyor. Maalesef Türkiye'nin yönetilme kültürü çok iyi değil. Çıkmayın kardeşim. Sizin dışarı çıkmanız herkese zarar verir. Yasak dedilerse yasak, bunun üstüne gitme kardeşim. İnan benim canım sıkıldı. Abdullah Avcı aradı, evde yapılacak çok şey varmış dedi. İnsan kendini yenileme fırsatı buluyor.

- Bu gece mübarek gece. Sabaha kadar dua edelim. Dünya için, insanlık, ülkemiz için dua edelim.

- Futbol çok sosyal bir olay. Biz Türkler çok aceleciyiz. Hemen sonuç alalım istiyoruz. Alt yapı Avrupa'da 4 yaşında başlıyor. Türkiye maalesef hiçbir zaman bu yarışın önünde olamayacak. Antrenman bilimi bir gerçek. Bu Türkiye'de yok. Alınan sonuçların hepsi tesadüftür. Bunu acı bir şekilde kabullenmemiz lazım. Ülke önce kendi insanına öncelik tanınmalı. Kriter yok. Bunları düzeltmek elimizde.

- Zor şartlarda Adapazarı'nda büyüdüm. Çevreyi düzeltmek lazım.

'Akhisarspor, Süper Lig'e çıkacak'

- Akhisarspor'u Süper Lig'e çıkaracağız. Son 5 maçın 4'ünü kazandık. Adana Demirspor'la puanlarımız eşit, ikili averajımız daha iyi. 6 maçımızın hepsini kazanırsak Süper Lig'e yükseliriz. Keyifli bir takım. Çok karakterli arkadaşlar. 18 tane 30 yaş üstü oyuncumuz var. Bize destek oluyor. Bize hoşgörüleri var. Birbirimizi benimsedik. İnsanlar temiz, saf. Mart ayı itibarıyla oyunculara borcumuz yok. Kulüpten çıkamıyorum. Büyü mü yaptılar bilmiyorum.

'Fenerbahçe'den teklif gelmedi'

- Fenerbahçe'den teklif gelmedi. Herkes çok arzu ediyor ama yönetenlerin kararı. Bu ortamda Akhisar'dan ayrılmak istemiyorum. Ben de Fenerbahçe'yi çok istiyorum ama her şey nasip. Bakıyorum yayına hep sarı-lacivert kalpler, sağolsunlar.

- 3 büyükler kayyumluk hale geldi. Doğru yönetilmiyorlar. Dernek statüsüyle kulüp yönetmek geçti. Futbol ortamı çok gergin ve negatif. Bu insanların eğleneceği bir aktivite. Sosyal amacı var bu işin. 'Ölmeye geldik' tezahüratını kaldırsınlar. Ne ölmesi eğlenmeye geldin kardeşim. G.Saray'ın amigosunun ismi Karıncaezmez Şevki idi. Gol atıldığında ıslık çalınırdı. Herkes maça şık giyinip gelir. Ne hale geldi ya. Neden oldu bu? Dedikodular başladı, menajerler çıktı. Toparlanması lazım.

- Türkiye'de futbolu iyi oynayan takım çok az. Antrenör takımı hemen yok gibi. Şu takım iyi diyemiyorsunuz. Kulübesi iyi olan takım iyi oluyor. Türkiye'de takım oyunla mı kazanıyor, oyuncuyla mı? Oyunla kazanmak lazım. Sayı oyunu, matematik oyunu bu. Dünyanın en iyi oyuncusunda (Messi) topun kalma süresi 3.5-4 dakika. Antrenörün zamanı yok. 3-5 maç kaybedince gidiyor. İsteniyor ki, 34 kez galibiyet gelin. Karşındaki armut mu topluyor? Sen doğruları yapıp onu yenmeye gayret edeceksin. Bir kişi aksasın takım oyunu bozulur. Türkiye'de eğitici antrenör yok. Çıkıyor, 'yallah tazyik' diyor. Türkiye'de şampiyon yapan hoca en iyi teknik adam seçiliyor. Düşecek takımı kurtaran hocalar da var. Kolay mı kurtarmak? Bakış meselesi tabii ki.

- Biz 780'e yakın maça çıkmışız. Kolay değil bu kadar maçlara çıkmak. Kasaba takımının Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı kazanması kolay bir şey değil. Kimse bizi boş yere tutmuyor.

- Birol Güven'in 'Seksenler' dizisinde oynadık. Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'ın 'Gurbetçi Şaban' filminde oynadım. Çok teklifler aldım. Her gün birileri bir şey teklif ediyor. Tiyatro becerim vardı. Teknik direktör olmasam tiyatrocu olmak isterdim. Bonn'da retorik okulunda eğitim aldık. Ses tonu, mimik, konuşma sanatı gibi.

- Allah'a şükür taraf olmadan bertaraf olmadım. İhtiyaç duyan 'Aman hocam gel' diyebiliyor. İşimi çok seviyorum.

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