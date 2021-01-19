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Haberler1.Lig Haberleri Yılport Samsunspor, Mathias Coureur'i transfer etti
19.01.2021 - 20:21 | | AA

Yılport Samsunspor, Mathias Coureur'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bulgaristan'ın Cherno More takımından Martinik asıllı Fransız forvet Mathias Coureur'i kadrosuna kattı.

Yılport Samsunspor, Mathias Coureur'i transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Tecrübeli oyuncu, Cherno More ile bu yıl çıktığı 15 maçta 15 gol kaydetti.

Jugurtha Hamroun da açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen Jugurtha Hamroun'u transfer etti. Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusu Hamroun ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Yılport Samsunspor, Mathias Coureuri transfer etti

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