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14.02.2020 - 10:58 |

Yobo'nun antrenörlük belgesinin olmadığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takım Yardımcı Antrenörlğk görevine getirilen eski Fenerbahçeli Joseph Yobo'nun antrenörlük belgesinin olmadığı ortaya çıktı.

Yobo'nun antrenörlük belgesinin olmadığı ortaya çıktı
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Rohr, "Eski yardımcım Imama Amapakabo ile çok iyi bir çalışma içerisindeydik. Neden ayrıldığını bilmiyorum ve açıkçası çok şaşırdım. Onun ayrılmasından dolayı çok üzgünüm." dedi.

Rohr, Yobo'nun antrenörlük belgesinin olmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı;

"Yobo'nun antrenörlğk belgesinin olmadığını duydum. Bu konu hakkında onunla konuşacağım. Eğer duyduklarım doğruysa ondan antrenörlük kursuna gitmesini isteyeceğim. Sonuçta federasyonun aldığı bir karar saygı durmak durumundayım. Yapacak bir şey yok. Ayrıca benim Nijerya'da antrenörleri geliştirme gibi bir sorumluluğum da var."

Joseph Yobo, resmi olarak antrenörlük kariyerine gelecek ay oynanacak Sierra Leone karşılaşmasıyla adım atacak.

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