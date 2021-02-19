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19.02.2021 - 23:46 | | AA

Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi

FransÄ±z orta saha oyuncusu Yohan Cabaye, aktif futbolculuk kariyerini sonlandÄ±rdÄ±.Â

Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi
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FransÄ±z orta saha oyuncusu Yohan Cabaye, aktif futbolculuk kariyerini sonlandÄ±rdÄ±.Â 

Emeklilik kararÄ±nÄ± sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla duyuran 35 yaÅŸÄ±ndaki Cabaye, "17 yÄ±l boyunca tutku ve aÅŸkla futbol oynadÄ±m. AnÄ±larÄ±mÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±m. Futbol aÅŸkÄ±m yÃ¼zÃ¼nden kabullenmek zor olsa da profesyonel kariyerime son veriyorum. Bu yolculuk sÄ±rasÄ±nda bana destek olan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim. Sizler sayesinde hayallerimin Ã¶tesine ulaÅŸtÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Cabaye, Fransa'da Lille, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Ä°ngiltere'de Newcastle United, Crystal Palace ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde El Nasr formalarÄ± giymiÅŸti.Â 

Fransa Milli TakÄ±mÄ±'nda 48 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 4 gol atan Cabaye, Ã¼lkesinde 3 lig, ikiÅŸer Fransa KupasÄ± ve Fransa Lig KupasÄ± zaferleri yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi

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