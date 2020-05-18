Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri Yunanistan'da kulüpler ligin 6 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± için anlaÅŸtÄ±
18.05.2020 - 20:12 |

Yunanistan'da kulüpler ligin 6 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± için anlaÅŸtÄ±

Yunanistan SÃ¼per Ligi'nin 6 Haziran'da yenidenÂ  baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.Â

Yunanistan'da kulüpler ligin 6 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± için anlaÅŸtÄ±
ABONE OL

Yunanistan SÃ¼per Ligi ekipleri, yeni tip koronavirÃ¼sÂ  (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan ligin 6 Haziran'da yenidenÂ  baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.Â 

Ligin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sezonun 6-7 Haziran'daÂ  devam etmesi iÃ§in kulÃ¼plerin anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu talebin onay iÃ§in federasyonaÂ  iletileceÄŸi belirtildi.

Åžampiyonun play-off sistemiyle belirlendiÄŸi Yunanistan SÃ¼per Ligi'ndeÂ  Olympiakos, normal sezonu 66 puanla lider olarak tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Yunanistanda kulÃ¼pler ligin 6 Haziranda baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸtÄ±

Diego Ribas'Ä±n Flamengo FormasÄ±yla En Ä°yi AnlarÄ±

Abdurrahim Albayrak:"Beklenen ve programlanan bir ameliyattÄ±"
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Bakan KasapoÄŸlu'ndan 19 MayÄ±s mesajÄ±!

Bakan KasapoÄŸlu'ndan 19 MayÄ±s mesajÄ±!

Haak: Kendinizi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸe adayÄ±n

Haak: Kendinizi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸe adayÄ±n

Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan Mustafa Cengiz açÄ±klamasÄ±

AbdÃ¼rrahim Albayrak ve Yusuf GÃ¼nay'dan Mustafa Cengiz aÃ§Ä±klamasÄ±

Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açÄ±klamasÄ±

Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz aÃ§Ä±klamasÄ±

SÄ±radaki Haber