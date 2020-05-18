Yunanistan SÃ¼per Ligi ekipleri, yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan ligin 6 Haziran'da yenidenÂ baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.Â

Ligin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sezonun 6-7 Haziran'daÂ devam etmesi iÃ§in kulÃ¼plerin anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu talebin onay iÃ§in federasyonaÂ iletileceÄŸi belirtildi.

Åžampiyonun play-off sistemiyle belirlendiÄŸi Yunanistan SÃ¼per Ligi'ndeÂ Olympiakos, normal sezonu 66 puanla lider olarak tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

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