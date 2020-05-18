18.05.2020 - 20:12 |
Yunanistan'da kulüpler ligin 6 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± için anlaÅŸtÄ±
Yunanistan SÃ¼per Ligi'nin 6 Haziran'da yenidenÂ baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.Â
Yunanistan SÃ¼per Ligi ekipleri, yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan ligin 6 Haziran'da yenidenÂ baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.Â
Ligin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sezonun 6-7 Haziran'daÂ devam etmesi iÃ§in kulÃ¼plerin anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu talebin onay iÃ§in federasyonaÂ iletileceÄŸi belirtildi.
Åžampiyonun play-off sistemiyle belirlendiÄŸi Yunanistan SÃ¼per Ligi'ndeÂ Olympiakos, normal sezonu 66 puanla lider olarak tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.
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