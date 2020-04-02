Yunanistan'dan basketbol ligleri iptal oluyor...

Corona virüs salgını nedeniyle spor müsabakaları sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Yunanistan'da basketbol için iptal konusunda anlaşma sağlandı.

Ülke basınında çıkan haberlerde; Yunanistan'da basketbol ligi için oyuncular birliği, basketbol federasyonu ve Sağlık Bakanlığı görüşmeler yaptı.

Özellikle kulüplerin yaşadığı ekonomik kriz, maaşlarda yapılan zorunlu kesintiler ve sağlık sorunları masaya yatırıldı.

Bu nedenle ertelenen ligin tamamen iptali için prensipte anlaşma sağlandı. Ligdeki şampiyonluk ve küme düşme durumları ayrıca toplantıyla ele alınacak.