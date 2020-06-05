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05.06.2020 - 18:04 |

Yusuf Günay'dan dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları sırasında Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'ın paylaşımı dikkat çekti.

Yusuf Günay'dan dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe...
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına canlı yayında cevap veren Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları sırasında Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

İkinci Başkan Günay, paylaşımına: "Su akar yolunu bulur." notunu düştü.

Yusuf Günaydan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçe...

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