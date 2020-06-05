05.06.2020 - 18:04 |
Yusuf Günay'dan dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe...
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları sırasında Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'ın paylaşımı dikkat çekti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına canlı yayında cevap veren Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları sırasında Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'dan dikkat çeken paylaşım geldi.
İkinci Başkan Günay, paylaşımına: "Su akar yolunu bulur." notunu düştü.
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