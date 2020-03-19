19.03.2020 - 18:02 |
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı; futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi kararına destek verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamayla liglerin ertelendiğini duyurmuştu.
Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.