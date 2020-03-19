Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamayla liglerin ertelendiğini duyurmuştu.

Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.