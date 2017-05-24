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HaberlerNba Haberleri Zaza Pachulia açıkladı! "Aileme tehdit mesajları geliyor..."
24.05.2017 - 16:26 |

Zaza Pachulia açıkladı! "Aileme tehdit mesajları geliyor..."

NBA’de Batı Konferansı Finali Golden State Warriors-San Antonio Spurs eşleşmesi ilk maçında Kawhi Leonard, kendisini savunmaya çalışan Zaza Pachulia’nın ayağına basıp bileğini burkarak son iki maçta oynayamamıştı.

Zaza Pachulia açıkladı! "Aileme tehdit mesajları geliyor..."
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NBA’de Batı Konferansı Finali Golden State Warriors-San Antonio Spurs eşleşmesi ilk maçında Kawhi Leonard, kendisini savunmaya çalışan Zaza Pachulia’nın ayağına basıp bileğini burkarak son iki maçta oynayamamıştı. Gregg Popovich ise pozisyon için, Pachulia’nın Leonard’ın altına bilerek girdiğini iddia etmişti. Bu açıklamalar sonrası Zaza Pachulia, ailesinin tehdit mesajları aldığını ve bundan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Ayrıca Pachulia, çocuklarının gittiği okulda güvenlik görevlerinin yer almasını da talep etti.

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