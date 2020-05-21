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HaberlerSüper Lig Haberleri Zekeriya Alp: "Hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz"
21.05.2020 - 22:32 |

Zekeriya Alp: "Hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'in başlangıcı öncesi hakemlerle ilgili hazırlığı anlattı.

Zekeriya Alp: "Hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz"
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Süper Lig hakemlerinin karantinaya girmesi gündemde. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 12 Haziran’da başlayacak maçlardan önce hakemleri kampa almayı planlıyor.

Süper Lig hakemleri sezon başlangıcına kadar hem virüsten korunacak hem de fiziksel olarak maçlara hazırlanacak.

Merkez Hakem Kurulu karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri Riva’da kampa almak için çalışma yapıyor.

Ntv'ye konuşan MHK Başkanı Zekeriya Alp hazırlıkları anlattı ve “12 Haziran'dan önce hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz. Kamp süresi henüz belli değil. Bir hafta ya da 10 gün olabilir. Yaklaşık 140 hakemimizin Riva'da kampa girmesi yönünde bir hazırlığımız var” dedi.

Proje hayata geçirilirse her hakem ayrı odada kalacak. Çalışmalar sosyal mesafe kuralına uygun yapılacak.

Görsel eğitimlerin yanı sıra, hakemlerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlenecek.

Zekeriya Alp: Hakemlerin kampa girmesini planlıyoruz

 

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