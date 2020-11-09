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09.11.2020 - 23:50 |

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur  karşılaşmalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur  karşılaşmalarının programı belli oldu. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur  karşılaşmalarının programı belli oldu. 
  
    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur  maçlarının programı şöyle:
  
    24 Kasım Salı:
  
    13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
  
    14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)
  
    14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
  
    14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)
  
    15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)
  
    17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)
  
    19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
  
    19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir  Belediye)
  
    21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupasında 4. tur maçlarının programı açıklandı

  
    25 Kasım Çarşamba:
  
    13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17  Eylül)
  
    13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)
  
    13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
  
    13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
  
    14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  
    14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
  
    14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)
  
    15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
  
    17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
  
    19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
  
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)
  
    21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)
  
    26 Kasım Perşembe:
  
    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım  Karabekir)
  
    15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip  Erdoğan)
  
    17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Kayseri Büyükşehir  Belediyesi Kadir Has)
  
    19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir  Belediye)
  
    21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)

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