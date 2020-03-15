Zirvede büyük çekişme! Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar

Süper Lig'de 26. haftanın müsabakaları oynanmaya devam ediyor. Bugün gündüz maçında Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorla geçerken Trabzonspor sahasında Başakehir sahasında 1-1 berabere kaldı. Günün en kritik müsabakasında Galataray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılırsa Başakşehir ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 1'e düşürecek ve şampiyonluğun en iddialı takımları arasında yer almaya devam edecek. Beşiktaş üç puanla sahadan ayrılırsa şampiyonluk için yeniden umutlanacak. İşte Süper Lig'de alınan toplu sonuçlar ve puan durumu...

SÜPER LİG'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR

SÜPER LİG PUAN DURUMU