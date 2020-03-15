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15.03.2020 - 18:10 |

Zirvede büyük çekişme! Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar

Süper Lig'de 26. hafta maçları bugün oynanan iki maç ile devam etti. Gündüz maçında Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorla devirirken haftanın en kritik müsabakalarından biri olarak gösterilen Trabzonspor-Başakşehir maçında iki takım bir puanla yetindi ve maç 1-1'lik skorla tamamlandı. Haftanın ikinci kritik müsabakası Galataasaray ve Beşiktaş arasında seyircisiz oynanacak. Galatasaray derbi maçından 3 puanla ayrılması halinde Trabzonspor ve Başakşehir ile puan farkını 1'e indirecek. Beşiktaş'ın kazanması halinde liderlik yarışı yeniden kızışacak. İşte Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

Zirvede büyük çekişme! Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar

Süper Lig'de 26. haftanın müsabakaları oynanmaya devam ediyor. Bugün gündüz maçında Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorla geçerken Trabzonspor sahasında Başakehir sahasında 1-1 berabere kaldı. Günün en kritik müsabakasında Galataray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılırsa Başakşehir ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 1'e düşürecek ve şampiyonluğun en iddialı takımları arasında yer almaya devam edecek. Beşiktaş üç puanla sahadan ayrılırsa şampiyonluk için yeniden umutlanacak. İşte Süper Lig'de alınan toplu sonuçlar ve puan durumu...

SÜPER LİG'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR

Zirvede büyük çekişme Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar
SÜPER LİG PUAN DURUMU

Zirvede büyük çekişme Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar

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