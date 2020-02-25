Zirvenin yeni sahibi Medipol Başakşehir

Teknik direktör Okan Buruk ile lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan turuncu lacivertli takım, şu an ligde lider ve Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı durumunda. Ligde oynadığı 23 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik alan turuncu lacivertliler 3 mağlubiyet yaşarken, 46 puan topladı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelesini sürdüren Başakşehir, son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Buruk'un öğrencileri, perşembe günü rövanş maçına çıkacak.

KRTİK GOLLERİN ADAMI SKRTEL

Başakşehir formasıyla 11 lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 de kritik gole imza attı. Ligin 8'inci haftasında turuncu lacivertli takımın 2-1'lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2'nci dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9'uncu haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87'nci dakikada oyuna giren Skrtel, 90'ıncı dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi.

VISCA TAKIMINI SIRTLIYOR

İstanbul ekibinde her sezon üstün bir performans gösteren ve Başakşehir'in hücumdaki en etkili silahı olan Edin Visca, bu sezon da takımın itici gücü oldu. Yaptığı 10 asistle ligde asist krallığında birinci sıraya yükselen 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, attığı 8 golle de takımına büyük katkı verdi. Başakşehir'in ligde kaydettiği 43 golün 18'inde Visca imzası bulunuyor.