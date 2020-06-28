Zirveyi yakından ilgilendiriyor! Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışıda her geçen gün artmaya devam ediyor. 59 puanla zirvede yer alan Başakşehir 51 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray'ı bu akşam saahasında konuk edecek. Dün oynanan Trabzonspor-Ankaragücü maçının 1-1'lik sonuçla tamamlanmasının ardından maçın önemi bir kat daha arttı. Lider Başakşehir, Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan müsabakadan 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha atlatmış olacak. Peki Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan müsabakada hakem Ali Plaabıyık düdük çalacak. Mücadelede Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Başakşehir-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru

BAŞAKŞEHİR EVİNDE GALATASARAY'A KARŞI ÜSTÜN!

Süper Lig'e döndüğü 2014/15 sezonun ardından Galatasaray'ı konuk ettiği beş maçın 3'ünü kazanan Başakşehir bu maçların birinde sahadan beraberlikle ayrılırken sadece 1 maçı kaybetti.

Başakşehir aynı zamanda bu sezon sahasında oynadığı 13 lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak rakiplerine bu sahada üstünlük kuran taraf oldu.