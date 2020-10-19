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19.10.2020 - 07:00 |

Zlatan Ibrahimovic: "Beni durduramıyorlar"

Koronavirüsü daha yeni atlatmasına karşın ayağının tozuyla Inter’i derbide 2 golle yıkan Milan’ın yıldızı Ibrahimovic, “39 yaşındayım. 20’li yaşlarda olsam kondisyonumla beni hiç durduramazlar. Gerçi şu anda da beni durduramıyorlar” dedi

Zlatan Ibrahimovic: "Beni durduramıyorlar"
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CELAL UMUT EREN

İtalya Serie A’da 4. haftada Milan ezeli rakibi Inter’i derbi mücadelesinde 2-1 ile geçerken Zlatan Ibrahimovic yine kürsüye çıktı. 20 gün önce koronavirüse yakalanan ve atlatan 39 yaşındaki forvet, ayağının tozuyla çıktığı Inter derbisinde 2 gol birden attı.

Ligde 4’te 4 yapan Milan, 1995-96 sezonundan sonra en iyi lig başlangıcını yaptı. Ayrıca kırmızı-siyahlılar 9 Mart 2012’den sonra ilk kez Serie A’da liderlik koltuğuna çıktı. Bu sezon lig ve Avrupa’da sadece 3 maça çıkan ancak 5 gol kaydeden Ibrahimovic, yine kendisini öne çıkardı.
Maçtan sonra açıklamalar yapan İsveçli yıldız, 3 Ekim’de 39 yaşına girdiğini anımsatarak, “Artık ben 39 yaşındayım. 20’li yaşlarda olsam hatta 30’lu yaşların başında olsam kondisyonumla beni hiç durduramazlar. Gerçi şu anda da beni durduramıyorlar” ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic: Beni durduramıyorlar


Hakan faktörü
Zlatan Ibrahimovic’in form yakalamasında ve 39 yaşında üst seviyeye çıkmasında Hakan Çalhanoğlu’nun etkisi dikkat çekiyor. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli’nin öncülüğünde Zlatan-Hakan hücum ikilisi Milan’ı başarıya taşıyor.
Hakan, pandemi sürecinden bu yana 20 resmi maçta 13 gol, 11 asisti buldu. Inter derbisinde skor katkısı olmasa da futboluyla alkış alan Çalhanoğlu, Milan’da Ibra’dan sonra en çok sevilen isim konumunda...

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