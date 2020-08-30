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30.08.2020 - 02:29 |

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı

38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yeni sezon için yeniden Milan ile anlaştı.

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Geçen sezon Milan'da hem bireysel performansı hem de takıma kattıklarıyla parmak ısırtan 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yeni sezon için yeniden İtalyan ekibi ile anlaştı.

Sıkı geçen yeni sözleşme görüşmelerinin ardından Milan ile yine anlaşan Zlatan Ibrahimovic Milano'ya sözleşme imzalamak için gitti ve ilk açıklamasını yaptı. Zlatan açıklamasında "Kendimi evimde hissettiğim yere geri döndüm. Şimdi sonuçları alma zamanı. Buraya maskot olmak için değil, Milan'ı olması gereken yere taşımak için geri döndüm. Son 6 ayda iyi iş çıkardık ama kupa alamadık. Bu kez onun için savaşacağız" diye konuştu.

Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona erdikten sonra geldiği Milan'da geçen sezon çıktığı 20 maçta 11 gol 5 asist kaydetmişti.

Ibrahimovic'in yeni sözleşmesi ile yıllık 7 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı

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