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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Zlatan İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı
09.11.2020 - 01:20 |

Zlatan İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı

Lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı.

Zlatan İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. 

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 6. dakikada Antonin Barak ile öne geçti: 0-1.

Hellas Verona, 19. dakikada Mattia Zaccagni ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 

Ev sahibi Milan, 27. dakikada Veronalı Giagiacomo Magnani'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. 

İlk yarı konuk Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklenirken, 65. dakikada penaltı atışı kazandı. Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, penaltı atışını gole çeviremedi. 

Milan'ın 89. dakikada Davide Calabria ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilirken, 90 3. dakikada İbrahimovic kafa golüyle beraberlik golünü attı: 2-2.

 Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 

Zlatan İbrahimovic, Milanı mağlup olmaktan kurtardı

Bu golle Milan, Hellas Verona karşısında mağlup olmaktan son dakikada kurtuldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. İki takım da birer puana razı oldu. 

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 17'ye yükselterek lig liderliğini sürdürürken, Hellas Verona ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 12'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı. 

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı. 

Hellas Verona kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin ise yedekler arasında başladığı maçın 73. dakikasında Magnani'nin yerine oyuna dahil oldu. 

Napoli'den deplasmanda önemli galibiyet 

Serie A'nın 7. haftası bugün gündüz bölümünde oynanan diğer 4 maçla tamamlandı. 

Lazio, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kalırken, Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi. 

Torino ile Crotone golsüz berabere kalırken, Atalanta-Inter maçı da 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 

Ligin güçlü ekiplerinden Napoli ise Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek, haftayı karlı kapatan takımlardan oldu.

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