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25.05.2020 - 16:08 |

Zlatan Ibrahimovic'e sakatlık şoku

Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic'ten şok bir haber geldi.

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İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Milan'daZlatan Ibrahimovic şoku yaşanıyor.Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrasında idmanlarını sürdüren İtalyan devinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan İsveçli golcünün sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre Zlatan Ibrahimovic, antrenmanda şut çalışması yaparken aşil tendonundan sakatlandı. Golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihinin Milan sağlık ekibinin çekeceği MR sonucunda belli olacağı da aktarıldı.

38 yaşındaki yıldız futbolcu, sene başında yine benzer bir sakatlık yaşamış, ocak ve şubat aylarındaki maçları kaçırmıştı.

Bu sezon Milan forması ile 10 karşılaşmaya çıkan Zlatan, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Zlatan Ibrahimovice sakatlık şoku

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