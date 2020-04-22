248 Alan Kodu Nerenin? 0248 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde birçok şehir bulunur. Bütün şehirler birbirinden farklı alan kodlarına sahiptir. 3 haneli alan kodları başına 0 olarak 4 haneli şeklinde kullanılır. Fakat bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken bazı illerin birden fazla alan kodu bulunabilir.

248 Nerenin Alan Kodu?

248 numaralı alan kodu ülkemizdeki Burdur şehrine ait bir koddur. Başka bir şehirden Burdur iline yapılacak aramalarda Burdur’un alan kodu 0248 numaralı kod kullanılır. Eğer arama Burdur sınırları içerisinde yapılacak ise alan koduna gerek duyulmaz.

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bütün illere ait alan kodu bulunur. Bu alan kodlarından birisi de 0248 numaralı koddur. 0248 numaralı alan kodu Burdur iline aittir. Şehirlerarası gelen aramalarda arayan numaranın başında 0248 numaralı alan kodu yer alıyor ise bu arama Burdur şehrinden yapılıyor demektir.