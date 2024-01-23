'ABD'de yüksek bütçe açığı sürecek'

Fitch Ratings, ABD Kongresi'nin hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek bir yasayı kabul etmesine rağmen bunun bütçe politikalarında bir iyileşmeye işaret etmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Fitch'in yayınladığı son mali tahminlere göre ABD'de genel hükümet açığı 2023-2025 döneminde yıllık GSYH'nin %8'ini aşacak.

Fitch yayınladığı raporda "Bu oran 2023, 2024 ve 2025 yıllarında GSYH'nin sırasıyla %6,3, %6,6 ve %6,9'u kadar açık öngördüğümüz ağustos ayındaki not indirimimizden çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu ayrıca aralık ayındaki revizyonların "beklenenden daha kötü 2023 ikinci çeyrek sonuçlarını yansıttığını" söyledi.

Fitch'e göre mevcut tahminler ABD genel hükümet borcunun GSYH'ye oranının 2025 yılında %120'nin üzerine çıkacağına da işaret ediyor.