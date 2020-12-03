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03.12.2020 - 13:05 | | AA

Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarını eş güdüm içinde kullanacaklarını belirterek, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
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Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Kasım enflasyonunun gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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