Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları şu şekilde: “Süreç sabır gerektiren bir süreçtir. Merkez Bankası parasal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaştırması, miktarsal sıkılaştırma bunların tamamını, bütün araçları istediği şekilde uygulamaya koyuyor. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor.

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‘MERKEZ BANKA’MIZLA YAKINDAN ÇALIŞACAĞIZ, NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’

Maliye politikası olarak bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük seviyede tutmak böylece mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan fazla likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda Merkez Banka’mızla yakından çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız.

‘KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA VAR’

Kredi büyümesinde yavaşlama var. Aylık enflasyon iyi bir patikaya oturmuştu. Ocak, şubatta bir miktar sapma var. Yönetilemez değil, yönetilebilir bir sapmadır. Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil, biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz.

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Geçen sene mali konsolidasyona gittik, yani tedbir aldık. Bütçe açığı neredeyse iki haneye gitme ihtimali varken, biz bunu 5.2 ile sınırladık. Bunun üçte ikisinden fazlası deprem etkisi.

Biz bütçe açığını gelecek sene yüzde 3’ün altına çekmekte kararlıyız. Kamuda tasarrufu sağlayacağız. Buna ilişkin ilk adımı attık, devamı gelecek olan bir hikaye.

‘VERGİ VE MUAFİYETLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR’

İkinci olarak şu an itibarıyla dün gece çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Vergi ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi çalışmamız devam ediyor. Vergide adalet ve etkinlik paketi çalışmamız devam ediyor. Sürdürülebilir cari açık Türkiye açısından makrofinansal istikrarın önemli bir bileşeni.

Uygulamaya koyduğumuz para, maliye, gelirler politikası inanıyorum ki cari açığı konjonktürel olarak aşağı çekiyor. Cari açık milli gelire oranla yüzde 2.5’in altına düşecek.

Bu program işe yarıyor mu? Bu programın başlangıcı kurala dayalı, küresel normlara uygun bir politika setidir. Bunu destekleyecek, yapısal dönüşümü sağlayacak bir reform programıdır. Bu beraberinde Türkiye’deki TL varlıklar lehine portföy tercihlerini beraberinde getirdi.

‘CARİ AÇIKTA MUAZZAM BİR İYİLEŞME VAR’

Çıktı açığı önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle dezenflasyonist bir noktada olmaya başlayacak. Cari açıkta muazzam bir iyileşme var. Bu devam edecek.

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‘ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME VAR’

Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin bizim hedeflere yakınsadığını göreceğiz.

TÜRKİYE’YE 60 MİLYAR DOLARLIK TAAHHÜT EDİLMİŞ KAYNAK VAR’

Önümüzdeki üç yılda Dünya Bankası gibi bankalardan 60 milyar dolarlık Türkiye’ye taahhüt edilmiş kaynak var. Bu kaynak oldukça uygun maliyetli.

KKM’DEN ÇIKIŞ: ‘ZAMAN ALABİLİR AMA ÇOK İYİ BİR YOLDAYIZ’

Biz Türkiye’nin dokusuna uygun, siyasi sahiplenmenin artarak devam edeceği farklı bir modelle gideceğiz dedik. Biz KKM’den çıkacağız. Çıkış biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız. TL mevduatlardaki artış oransal olarak çok iyi noktada. Öngördüğümüzden daha iyi gidiyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ: ‘POZİTİF NOKTADA OLACAK’

Merkez Bankası rezervleri bütün swaplar hariç pozitif rezerv noktasında olacak. Çok yakınız.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ NOT ARTIRIMI HAKKINDA

Kur oynaklığında düşüş var. Rating kuruluşları not artışına başladılar. Notumuz çok düşük, daha çok kat edeceğimiz yol var. Piyasa bugün itibarıyla bizi 2B civarında bir notla fiyatlamaya başladı. Bu bizim için değerli."